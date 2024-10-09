Курс доллара 96.9483   Курс евро 106.4175  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 октября 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10.9 млн баррелей

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 4 октября, выросли на 10.9 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.56 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.59 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 1.36 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.95 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.3 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.0 млн барр.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 октября
вчера
18:11
Google назвала "радикальным" и "вредоносным" предложение минюста США разделить ее бизнес
вчера
17:39
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.8 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились
вчера
17:23
Минфин РФ разместил ОФЗ 29025 на 5 млрд руб при спросе в 44,1 млрд руб
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10.9 млн баррелей
вчера
17:20
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе вырос на 0.1%
вчера
17:12
Суд по заявлению Альфа-банка начал банкротство экс-бенефициара банка "Югра" Алексея Хотина
вчера
16:42
Профицит бюджета РФ за январь-сентябрь составил 169 млрд руб - Минфин
вчера
16:20
СУД ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АЛЬФА-БАНКА ВВЕЛ НАЧАЛЬНУЮ ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА В ОТНОШЕНИИ ЭКС-БЕНЕФИЦИАРА БАНКА "ЮГРА" АЛЕКСЕЯ ХОТИНА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.