Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 октября

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Выступление президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз;
01:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;
11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;
14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
17:30 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.