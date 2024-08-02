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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2024 г.Объём производственных заказов в США в июне сок...
вчера 17:08

Объём производственных заказов в США в июне сократился на 3.3%

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в июне сократился на 3.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.5% в мае.

Аналитики прогнозировали сокращение объёма заказов в промышленности США в июне на 2.7%.

Объём заказов на товары длительного пользования в июне, согласно финальному отчёту, сократился на 6.7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ранее сообщалось о снижении на 6.6%. В мае показатель вырос на 0.1%.

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