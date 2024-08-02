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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2024 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 15:42

Средняя продолжительность рабочей недели в США в июле снизилась, рост почасовой зарплаты замедлился

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июле составила 34.2 часа, снизившись на 0.1 часа по сравнению с июньским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.07 долл против 34.99 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. В июне почасовая зарплата выросла на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 3.6%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в июле понизилась до 1199.39 долл в сравнении с 1200.16 долл месяцем ранее.

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