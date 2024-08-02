Число рабочих мест вне с/х сектора США в июле выросло на 114 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле выросло на 114 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 176 тыс.

Данные по числу рабочих мест за июнь пересмотрены с 206 тыс. до 179 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 97 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 150 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости продолжился в здравоохранении, строительстве, транспортном и складском секторах, тогда как в сфере информационных технологий число занятость снизилась.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 64 тыс., в сфере частных образовательных услуг сократилось на 7.2 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг уменьшилось на 1 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 23 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилось на 19.5 тыс. В розничной торговле число рабочих мест выросло на 4 тыс., в оптовой торговле - на 4.3 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 14 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе сократилось на 4 тыс., в сфере информационных технологий – на 20 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) сузилась на 0.9 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 25 тыс. после повышения на 20 тыс. в июне. В обрабатывающем секторе число рабочих мест увеличилось на 1 тыс. после снижения на 9 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом сократилось на 1 тыс., однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи не изменилась.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 17 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом сравнении число госслужащих увеличилось на 1,73 млн до 23.34 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июле вырос на 0.2 процентного пункта (п.п) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.1%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.3%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц выросло на 352 тыс. до 7.16 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в июле увеличилось на 67 тыс. до 161.27 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 214 тыс. до 100.22 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения выросла на 420 тыс. до 168.43 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) вырос на 0.1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.7%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с июлем 2023 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 272 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в июле увеличилось с учётом сезонных колебаний на 19 тыс. до 1.535 млн, составив 21.6% от общего числа безработных против 22.2% месяцем ранее и 19.2% в июле 2023 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 314 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.49 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, увеличилось на 448 тыс. до 133.68 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 325 тыс. до 27.73 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) увеличилось на 346 тыс. до 4.57 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.4 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.8% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в июле 2023 года альтернативный уровень безработицы составлял 6.7% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в июле составила 34.2 часа, снизившись на 0.1 часа по сравнению с июньским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.07 долл против 34.99 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. В июне почасовая зарплата выросла на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 3.6%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в июле понизилась до 1199.39 долл в сравнении с 1200.16 долл месяцем ранее.