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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 мая 2024 г. Число повторных обращений по безработице в С...
вчера 15:45

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 13 тыс.

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 мая, составило 222 тыс., сократившись на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 219 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 232 тыс., пересмотрено с 231 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 217.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 мая, увеличилось на 13 тыс. и составило 1.794 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.785 млн. до 1.781 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.779 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 27 апреля, сократилось на 10 тыс. и составило 1.77 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.69 млн.

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