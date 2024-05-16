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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 мая 2024 г.Объём промышленного производства в США в апреле...
вчера 16:56

Объём промышленного производства в США в апреле не изменился

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.1% в марте (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.1%.

По сравнению с апрелем 2023 года объём промышленного производства в США сократился на 0.4%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в апреле составил 78.4% против 78.5% в марте (пересмотрен с 78.4%). Годом ранее - в апреле 2023 года показатель составлял 79.8%.

В среднем за 1972-2023 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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