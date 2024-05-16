Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в апреле уменьшилось на 3%

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в апреле уменьшилось на 3.0% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1440 тыс. в годовом исчислении против 1485 тыс. в марте (пересмотрено с 1458 тыс.).

Аналитики ожидали, что в апреле число выданных разрешений на строительство составит 1510 тыс.

По сравнению с апрелем 2023 года число выданных разрешений сократилось на 2.0%.