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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 мая 2024 г.Цены на импорт в США в апреле выросли на 0.9%, ...
вчера 15:36

Цены на импорт в США в апреле выросли на 0.9%, цены на экспорт повысились на 0.5%

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в апреле выросли на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в марте (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

По сравнению с апрелем 2023 года цены на импорт повысились на 1.1%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.5% после повышения на 0.1% в марте (пересмотрено с +0.3%).

По сравнению с апрелем 2023 года цены на экспорт сократились на 1.0%.

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