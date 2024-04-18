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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 апреля 2024 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 17:32

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в марте сократились на 4.3% (расширенное сообщение)

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в марте сократились на 4.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.19 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.20 млн домов.

По сравнению с мартом 2023 года продажи жилья на вторичном рынке уменьшились на 3.7%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 393.5 тыс. долл, увеличившись на 4.8% в годовом сравнении. Абсолютный ценовой рекорд на уровне 413.8 тыс. долларов был зафиксирован в июне 2022 года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу марта составили 1.11 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 4.7% по сравнению с февралём и на 14.4% в годовом сравнении.

В марте потребовалось бы 3.2 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.9 в предыдущем месяце и 2.7 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в марте в среднем составил 33 дней в сравнении с 38 месяцем ранее и 29 в марте 2023 года.

По данным ипотечной агентской компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 11 апреля достигла 6.88% годовых против 6.82% на предыдущей неделе и 6.27% годом ранее.

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