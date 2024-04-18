Число повторных обращений по безработице в США за неделю выросло на 2 тыс.

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 апреля, составило 212 тыс., не изменившись по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 212 тыс., пересмотрено с 211 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям также не изменилась по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 214.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 апреля, выросло на 2 тыс. и составило 1.812 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.817 млн. до 1.810 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 4.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.805 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 30 марта, сократилось на 12.5 тыс. и составило 1.953 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.822 млн.