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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 апреля 2024 г.Индекс деловой активности в производственном се...
вчера 15:35

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в апреле значительно вырос

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в апреле вырос до 15.5 пункта против 3.2 месяцем ранее.

Аналитики ожидали снижения индекса до 1.5.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

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