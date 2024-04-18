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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 апреля 2024 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 17:25

Индекс опережающих экономических индикаторов США в марте снизился на 0.3%

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в марте снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в феврале (пересмотрен с +0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов упал на 2.2%.

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