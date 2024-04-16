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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 апреля 2024 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 15:44

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в марте уменьшилось на 4.3%

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в марте уменьшилось на 4.3% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1458 тыс. в годовом исчислении против 1523 тыс. в феврале (пересмотрено с 1518 тыс.).

Аналитики ожидали, что в марте число выданных разрешений на строительство составит 1510 тыс.

По сравнению с мартом 2023 года число выданных разрешений выросло на 1.5%.

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