Прибыль и выручка Johnson & Johnson увеличились

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о росте чистой прибыли по итогам I квартала 2024 года до 5.354 млрд долл или 2.2 долл на акцию в сравнении с убытком в размере 0.491 млрд долл или 0.19 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.71 долл на акцию.

Доходы компании увеличились на 2.3% до 21.383 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 2.64 долл на акцию и выручку в размере 21.4 млрд долл.

Компания повысила свой прогноз по прибыли на акцию в 2023 году до диапазона 10.57-10.72 долл на акцию по сравнению с 10.55-10.75 долл на акцию согласно прогнозам ранее. Годовой объем продаж компания прогнозирует в рамках диапазона 88-88.4 млрд долл по сравнению с 87.8-88.6 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премараете акции Johnson & Johnson подешевели на 0.41%.