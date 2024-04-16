Квартальная прибыль Bank of America сократилась, но оказалась лучше прогноза аналитиков

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America во вторник сообщил о снижении прибыли в I квартале 2023 года до 6.7 млрд долл или 0.76 долл на акцию по сравнению c 8.2 млрд или 0.94 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.83 долл на акцию

Доходы сократились до 25.8 млрд долл по сравнению с 26.3 млрд за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.76 долл на акцию и доход в размере 25.5 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подорожали.