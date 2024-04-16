Квартальная прибыль и выручка банка Morgan Stanley увеличились

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о росте прибыли по итогам I квартала текущего года до 3.41 млрд долл или 2.02 долл на акцию в сравнении с 2.98 млрд долл или 1.7 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились до 15.136 млрд долл по сравнению с 14.517 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.67 долл на акцию и доходы в размере 14.4 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 3.29%.