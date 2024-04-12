Квартальная прибыль Citigroup сократилась, но оказалась лучше прогноза аналитиков

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Citigroup сегодня сообщил о снижении прибыли по итогам за I квартал 2024 года до 3.4 млрд долл или 1.58 долл на акцию по сравнению с 4.61 млрд долл или 2.19 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании уменьшились до 21.1 млрд долл по сравнению с 21.4 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали доход в размере 20.4 млрд долл и прибыль 1.23 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Citigroup подорожали на 1.2%