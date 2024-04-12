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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 апреля 2024 г.Квартальная прибыль инвестиционной компании Bla...
вчера 14:00

Квартальная прибыль инвестиционной компании BlackRock увеличилась на 36%

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская инвестиционная компания BlackRock сообщила о ростеприбыли в I квартале текущего года до 1.573 млрд долл или 10.48 долл на акцию по сравнению с 1.157 млрд долл или 7.64 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль повысилась до 9.81 долл по сравнению с 7.93 за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании увеличилась на 11% до 4.73 млрд долл по сравнению с аналогичным период прошлого года и совпала с прогнозом аналитиков.

Аналитики прогнозировали прибыль BlackRock на уровне 9.39 долл на акцию.

В ходе торгов на премаркете после публикации квартальной отчетности акции BlackRock выросли.

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