Квартальная прибыль J.P. Morgan Chase выросла на 6%

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк J.P. Morgan Chase & Co. сообщил о росте прибыли за I квартал текущего года на 6% до 13.42 млрд долл или 4.44 долл на акцию по сравнению с 12.62 млрд или 4.1 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скеорректированная прибыль составила 4.63 долл на акцию

Доходы компании выросли на 9% до 41.934 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль JPM на уровне 4.17 долл на акцию и доходы в объёме 41.69 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции J.P. Morgan Chase подешевели на 3%.