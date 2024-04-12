Курс доллара 93.4419   Курс евро 99.7264  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 апреля 2024 г.Wells Fargo сообщил о снижении прибыли на 7.4%
вчера 14:15

Wells Fargo сообщил о снижении прибыли на 7.4%

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о снижении прибыли по итогам за I квартал 2024 года до 4.62 млрд долл или 1.2 долл на акцию по сравнению с 4.99 млрд долл или 1.23 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы банка увеличились до 20.86 млрд долл по сравнению с 20.73 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo в размере 1.06 долл на акцию и доходы на уровне 20.2 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подешевели на 0.5%.

Другие новости

вчера
15:21
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку в том числе из-за аномальных паводков
вчера
15:00
Квартальная прибыль Citigroup сократилась, но оказалась лучше прогноза аналитиков
вчера
14:50
Доход от инвестирования ВЭБом пенсионных накоплений в I квартале составил 39,3 млрд руб
вчера
14:30
Квартальная прибыль J.P. Morgan Chase выросла на 6%
вчера
14:15
Wells Fargo сообщил о снижении прибыли на 7.4%
вчера
14:00
Квартальная прибыль инвестиционной компании BlackRock увеличилась на 36%
вчера
13:51
Instagram будет обнаруживать и размывать обнаженные фото, пересылаемые подросткам
вчера
13:37
Девять рабочих в затопленном руднике "Пионер" в Амурской области застрахованы в "Согласии"
вчера
13:21
ПРИНЯТЫЙ ЕВРОПАРЛАМЕНТОМ ЗАКОН ОБ ЭНЕРГОРЫНКЕ ПОЗВОЛИТ СТРАНАМ ЕС ОГРАНИЧИВАТЬ ПОСТАВКИ ГАЗА ИЗ РФ И БЕЛОРУССИИ, ВКЛЮЧАЯ ТРУБОПРОВОДНЫЙ И СПГ - ЕК
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.