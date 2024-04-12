Wells Fargo сообщил о снижении прибыли на 7.4%

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о снижении прибыли по итогам за I квартал 2024 года до 4.62 млрд долл или 1.2 долл на акцию по сравнению с 4.99 млрд долл или 1.23 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы банка увеличились до 20.86 млрд долл по сравнению с 20.73 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo в размере 1.06 долл на акцию и доходы на уровне 20.2 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подешевели на 0.5%.