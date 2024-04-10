Курс доллара 93.2198   Курс евро 101.2333  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 апреля 2024 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 17:03

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в феврале вырос на 0.5%

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в феврале вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.2% в январе (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.5%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в феврале вырос на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.4% в январе (пересмотрено с -1.7%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в феврале составил 1.34 в сравнении с 1.37 годом ранее.

Другие новости

вчера
17:34
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.8 млн барр.
вчера
17:32
"Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности АО "Киви" по его просьбе
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.03 млн баррелей
вчера
17:06
Фридман и Авен, несмотря на решение суда, пока остаются под санкциями ЕС – представитель
вчера
17:03
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в феврале вырос на 0.5%
вчера
16:46
Рубль переходит к снижению после долгой фазы стабилизации
вчера
16:39
Официальный курс юаня на четверг - 12,87 руб, доллара - 93,22 руб, евро - 101,23 руб
вчера
16:30
Последствий для рынка после форс-мажора на НПЗ в Орске не ожидается - Минэнерго РФ
вчера
16:18
Переход на отечественное ПО может потребовать длительного вывода генерации из работы - СО
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.