Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в феврале вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.2% в январе (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.5%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в феврале вырос на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.4% в январе (пересмотрено с -1.7%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в феврале составил 1.34 в сравнении с 1.37 годом ранее.