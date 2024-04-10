EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.8 млн барр.

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 5 апреля, вырос на 5.8 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали повышение запасов нефти на 0.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.7 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) повысились на 1.7 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.6 млн барр., составив 364.2 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, снизились на 0.2 млн барр., составив 33.0 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.1 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 5 апреля, выросли на 3.034 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.61 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.12 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.124 млн барр.