Курс доллара 92.5919   Курс евро 100.2704  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 марта 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 марта

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;

15:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;

18:20 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

18:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

Другие новости

сегодня
18:59
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ГОТОВО НАПРАВИТЬ НА МОРСКИЕ КУРОРТЫ ДОХОДЫ ОТ ПОШЛИН НА ВИНО ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН, ЕСТЬ ДОГОВОРЕННОСТИ С МИНФИНОМ - РЕШЕТНИКОВ
сегодня
18:56
Российский рынок акций повысился в основную сессию на 0,26%
сегодня
18:51
ПУТИН: НАДО РАСШИРЯТЬ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СУБСИДИИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
сегодня
18:45
Два новых понятия могут появиться в поправках к закону "О рекламе" - медиахолдинг МАЕР
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 марта
сегодня
18:24
ФАС РФ направит запрос в Ozon для выяснения обстоятельств в ситуации со сбором с ПВЗ
сегодня
17:47
Россельхознадзор не прогнозирует проблем с поставками бананов из Эквадора - Данкверт
сегодня
17:14
Генпрокуратура вчетверо увеличила иск к бывшим владельцам ЧЭМК, до 105 млрд руб
сегодня
17:08
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону повышения
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.