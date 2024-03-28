Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону повышения

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (76.5) и составил 79.4.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В феврале значение индекса составило 76.9.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце марта составил 2.9% против 3.0% в начале месяца и феврале.