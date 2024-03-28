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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 марта 2024 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 17:07

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в феврале вырос на 1.6%

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в феврале вырос на 1.6% по сравнению с январским показателем, составив 75.6.

Значение показателя на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение индекса на 1.3%.

По сравнению с февралём 2023 года индекс упал на 7.0%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в феврале, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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