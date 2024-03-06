Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в январе сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.4% в декабре.

Аналитики прогнозировали снижение январского показателя на 0.1%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в январе сократился на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в декабре (пересмотрено с +0.7%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в январе составил 1.36 в сравнении с 1.38 годом ранее.