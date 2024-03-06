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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 марта 2024 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
сегодня 18:36

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.4 млн барр.

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 1 марта, вырос на 1.4 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост запасов нефти на 2.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 4.5 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 4.1 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.7 млн барр., составив 361.0 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, расширились на 0.7 млн барр., составив 31.7 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.2 млн барр. в сутки против 13.3 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 1 марта, выросли на 0.42 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.77 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.77 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.5 млн барр.

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