Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 марта

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии;
03:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;
09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;
10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;
15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;
16:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
16:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;
16:30 мск: Торговый баланс Канады;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, финал;
16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США, финал;
16:30 мск: Товарный торговый баланс США;
16:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
18:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:30 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США;
N/A мск: Торговый баланс Китая.