Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 марта

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии;

03:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;

16:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

16:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;

16:30 мск: Торговый баланс Канады;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, финал;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США, финал;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США;

16:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

18:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:30 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США;

N/A мск: Торговый баланс Китая.