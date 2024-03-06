Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.4 млн баррелей

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 1 марта, выросли на 0.42 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.77 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.77 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, повысились на 0.5 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе расширились на 2.6 млн барр., запасы бензина сократились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.4 млн барр.