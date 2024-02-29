Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 45 тыс.

Москва, 29 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 февраля, выросло на 13 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 215 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 209 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 202 тыс., пересмотрено с 201 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 212.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 февраля, увеличилось на 45 тыс. и составило 1.905 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.862 млн. до 1.860 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.880 млн, достигнув максимального уровня с 11 декабря 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 10 февраля, сократилось на 48.4 тыс. и составило 2.12 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.96 млн.