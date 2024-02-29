Личные доходы американских потребителей в январе увеличились на 1.0%, потребительские расходы выросли на 0.2%

Москва, 29 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в январе выросли на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в декабре.
Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.4%.
Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце не изменились после повышения на 0.2% в декабре (пересмотрено с +0.1%).
Личные расходы американских потребителей в январе выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в декабре.
Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в январе на 0.2%.
Норма сбережений в январе составила 3.8% против 3.7% месяцем ранее.