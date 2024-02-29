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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 февраля 2024 г.Личные доходы американских потребителей в январ...
сегодня 16:37

Личные доходы американских потребителей в январе увеличились на 1.0%, потребительские расходы выросли на 0.2%

Москва, 29 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в январе выросли на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце не изменились после повышения на 0.2% в декабре (пересмотрено с +0.1%).

Личные расходы американских потребителей в январе выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в декабре.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в январе на 0.2%.

Норма сбережений в январе составила 3.8% против 3.7% месяцем ранее.

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