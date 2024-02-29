Годовая инфляция в США в январе замедлилась

Москва, 29 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в январе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В декабре базовая инфляция выросла на 0.1% (пересмотрено с +0.2%).

В годовом сравнении индекс core PCE в январе вырос на 2.8% в сравнении с +2.9% в декабре.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в январе вырос на 2.4% в годовом сравнении против +2.6% в декабре.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление в январе вырос на 0.3% после повышения на 0.1% в декабре (пересмотрено с +0.2%).