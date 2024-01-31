Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 1 февраля

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;

15:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, предварительно;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США, предварительно;

17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США;

18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;

18:00 мск: Расходы на строительство в США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

N/A мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.