Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 1 февраля

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;
11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;
11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;
11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;
13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;
15:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;
15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, предварительно;
16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США, предварительно;
17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США;
18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;
18:00 мск: Расходы на строительство в США;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
N/A мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.