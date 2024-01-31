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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2024 г. ISM-Chicago: Индекс деловой активности в про...
вчера 17:47

ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в январе снизился

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в январе снизился до 46.0 против 46.9 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 47.9.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.

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