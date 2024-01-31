Курс доллара 89.6678   Курс евро 97.1149  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2024 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 18:36

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.2 млн барр.

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 26 января, вырос на 1.2 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 1.2 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.5 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.9 млн барр., составив 357.4 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, сократились на 2.0 млн барр. до 28.1 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.0 млн барр. в сутки в сравнении с 12.3 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 26 января, сократились на 2.5 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.1 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.0 млн барр.

Другие новости

вчера
19:00
НЕДЕЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 23 ПО 29 ЯНВАРЯ СОСТАВИЛА 0,16% - РОССТАТ
вчера
19:00
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ В 2023 Г ВЫРОСЛО НА 19%, ДО 537,1 ТЫС ШТУК - РОССТАТ
вчера
19:00
ПРОИЗВОДСТВО СПГ В РОССИИ ЗА 2023 ГОД СНИЗИЛОСЬ НА 2,4%, ДО 32,9 МЛН ТОНН, В ДЕКАБРЕ - ВЫРОСЛО НА 5,6% К НОЯБРЮ, ДО 3,2 МЛН ТОНН - РОССТАТ
вчера
18:44
S7 будет вести противообледенительную обработку Boeing 737-800 при выключенных двигателях
вчера
18:36
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.2 млн барр.
вчера
18:31
США сняли с россиянина Фисуна санкции, введенные за участие в управлении Совкомбанком
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 1 февраля
вчера
17:47
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в январе снизился
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.5 млн баррелей
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.