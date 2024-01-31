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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.5 млн баррелей

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 26 января, сократились на 2.5 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.1 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, уменьшились на 2.0 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.8 млн барр., запасы бензина выросли на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.8 млн барр.

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