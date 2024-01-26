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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2024 г.Инфляция в США в декабре выросла на 0.2%
сегодня 16:42

Инфляция в США в декабре выросла на 0.2%

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в декабре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В ноябре базовая инфляция выросла на 0.1%.

В годовом сравнении индекс core PCE в декабре вырос на 2.9% в сравнении с +3.2% в ноябре.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в декабре вырос на 2.6% в годовом сравнении, как и в ноябре.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление в декабре вырос на 0.2% после нулевого изменения в ноябре.

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