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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2024 г.Квартальная выручка Colgate-Palmolive увеличила...
сегодня 16:00

Квартальная выручка Colgate-Palmolive увеличилась на 7%

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель косметических товаров, бытовой химии и кормов для животных Colgate-Palmolive сообщил о росте чистой прибыли по результатам за IV квартал до 718 млн долл или до 0.87 долл на акцию против 5 млн долл или 0.01 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль увеличилась на 13% до 0.87 долл на акцию.

Выручка Colgate-Palmolive выросла на 7% до 4.95 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали выручку в размере 4.89 млрд долл и прибыль 0.85 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции подорожали на 0.2%.

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