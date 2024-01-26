Личные доходы американских потребителей в декабре увеличились на 0.3%, потребительские расходы выросли на 0.7%

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в декабре выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.1% после повышения на 0.5% в ноябре (пересмотрено с +0.4%).

Личные расходы американских потребителей в декабре выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в ноябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в декабре на 0.5%.

Норма сбережений в декабре составила 3.7% против 4.1% месяцем ранее.