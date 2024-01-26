Курс доллара 88.6562   Курс евро 96.6365  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2024 г.Личные доходы американских потребителей в декаб...
сегодня 16:36

Личные доходы американских потребителей в декабре увеличились на 0.3%, потребительские расходы выросли на 0.7%

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в декабре выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.1% после повышения на 0.5% в ноябре (пересмотрено с +0.4%).

Личные расходы американских потребителей в декабре выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в ноябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в декабре на 0.5%.

Норма сбережений в декабре составила 3.7% против 4.1% месяцем ранее.

Другие новости

сегодня
18:02
Росстат: ввод жилья в России вырос в 2023 году почти на 8%
сегодня
17:25
Проект Севморпути показывает хорошую динамику, благодаря чему десятикратно вырос транзит
сегодня
17:17
Проект Севморпути показывает хорошую динамику, благодаря чему десятикратно вырос транзит
сегодня
16:42
Инфляция в США в декабре выросла на 0.2%
сегодня
16:36
Личные доходы американских потребителей в декабре увеличились на 0.3%, потребительские расходы выросли на 0.7%
сегодня
16:34
Официальный курс юаня с субботы - 12,44 руб, доллара - 89,52 руб, евро - 97,09 руб
сегодня
16:00
Квартальная прибыль и выручка American Express рекордно повысились
сегодня
16:00
Квартальная выручка Colgate-Palmolive увеличилась на 7%
сегодня
16:00
Выбор РИА Новости: основные события дня 26 января
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.