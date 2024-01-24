Индексы PMI еврозоны в январе изменились разнонаправленно

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в январе увеличился до 46.6 против 44.4 в декабре (пересмотрено с 44.2). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 44.8.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в январе сократился до 48.4 против 48.8 месяцем ранее (пересмотрено с 48.1). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 49.1.