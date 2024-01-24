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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2024 г.Индексы PMI Германии в январе изменились разнон...
вчера 11:34

Индексы PMI Германии в январе изменились разнонаправленно

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в январе увеличился до 45.4 против 43.3 в декабре (пересмотрено с 43.1). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 43.7.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в январе сократился до 47.6 против 49.3 месяцем ранее (пересмотрено с 48.4). Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 49.3.

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