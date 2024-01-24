Индексы PMI Великобритании в январе увеличились

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Великобритании в январе увеличился до 47.3 против 46.2 в декабре (пересмотрено с 46.4). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 46.7.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в январе увеличился до 53.8 против 53.4 месяцем ранее (пересмотрено с 52.7). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 53.1.