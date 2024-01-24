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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2024 г.Индексы PMI Франции в январе изменились разнона...
вчера 11:19

Индексы PMI Франции в январе изменились разнонаправленно

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в январе увеличился до 43.2 против 42.1 в декабре (пересмотрено с 42.0). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 42.5.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в январе сократился до 45.0 против 45.7 месяцем ранее (пересмотрено с 44.3). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 46.1.

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