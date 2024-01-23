Выручка Procter & Gamble выросла, а чистая прибыль сократилась

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель потребительских товаров Procter & Gamble сообщил о снижении чистой прибыли по итогам II финансового квартала 2023 г. на 12% до 3.47 млрд долл или 1.4 долл на акцию в сравнении с 3.93 млрд долл или 1.59 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль увеличилась на 16% и составила 1.84 долл на акцию.

Доходы компании увеличились на 3% до 21.44 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.7 долл на акцию и доходы 21.48 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Procter & Gamble подорожали на 1.1%.