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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 января 2024 г.Компания General Electric сообщила о снижении п...
вчера 14:30

Компания General Electric сообщила о снижении прибыли

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Промышленно-финансовый концерн General Electric сообщил по результатам за IV квартал о снижении прибыли до 1.59 млрд долл или 1.45 долл на акцию по сравнению с 2.1 млрд долл или 1.09 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила до 1.03 долл за акцию.

Выручка компании увеличилась на 15.4% до 19.42 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 0.9 долл на акцию и доходы в размере 17.27 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции GE подешевели на 6.8%.

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