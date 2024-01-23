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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 января 2024 г.Прибыль и выручка Johnson & Johnson увеличились
вчера 14:50

Прибыль и выручка Johnson & Johnson увеличились

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о росте чистой прибыли по итогам IV квартала 2023 года на 28% до 4.132 млрд долл или 1.7 долл на акцию в сравнении с 3.227 млрд долл или 1.22 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль увеличилась до 2.29 долл на акцию по сравнению с 2.05 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились на 7.3% до 21.395 млрд долл по сравнению с 19.939 за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 2.28 долл на акцию и выручку в размере 21.04 млрд долл.

Компания повысила свой прогноз по прибыли на акцию в 2023 году до диапазона 10.55-10.75 долл на акцию по сравнению с 10.07-10.13 долл на акцию согласно прогнозам ранее. Годовой объем продаж крмпания прогнозирует в рамках диапазона 87.8-88.6 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подешевели на 0.3%.

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