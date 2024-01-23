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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 января 2024 г.Квартальная прибыль Lockheed Martin оказалась л...
вчера 16:00

Квартальная прибыль Lockheed Martin оказалась лучше прогноза аналитиков

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель военной техники Lockheed Martin, работающий по контрактам с Минобороны США, сообщил, что по итогам IV квартала текущего года прибыль сократилась до 7.58 долл на акцию в сравнении с 7.79 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка увеличилась до 18.9 млрд долл по сравнению с 19 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Lockheed Martin на уровне 7.29 долл на акцию и доход в размере 18 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 1.99%.

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