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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 января 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.5 млн баррелей

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 12 января, выросли на 0.48 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.86 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 5.21 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, уменьшились на 1.98 млн барр.

Сегодня в 19:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.9 млн барр., запасы бензина выросли на 2.5 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.6 млн барр.

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