Курс доллара 88.6610   Курс евро 96.5882  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 января 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 17:08

Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 26 тыс.

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 января, сократилось на 16 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 187 тыс., достигнув минимального уровня за период с 24 сентября 2022 года.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 206 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 203 тыс., пересмотрено с 202 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 203.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 января, уменьшилось на 26 тыс. и составило 1.806 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.834 млн до 1.832 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 13.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.848 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 30 декабря, выросло на 202.1 тыс. и составило 2.13 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.89 млн.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 января
вчера
18:22
США ввели антироссийские санкции против компании из ОАЭ, 17 ее танкеров – минфин
вчера
18:00
ТМХ пообещал более широкий вагон плацкарт и уход в прошлое торчащих в коридоре пяток
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.5 млн баррелей
вчера
17:08
Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 26 тыс.
вчера
17:04
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в декабре выросло на 1.9%
вчера
17:03
Число закладок новых домов в США в декабре сократилось на 4.3%
вчера
16:58
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в январе продолжил снижение
вчера
16:57
Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю сократилось на 16 тыс.
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.